Ekstrem hedebølge har smeltet veje og lukket skoler i Indien

Millioner af mennesker i Indien kæmper for at klare sig igennem en ekstrem hedebølge, der hærger i dele af landet.

Temperaturerne har nogle steder passeret 45 grader, mens byen Banda i den nordlige delstat Pradesh fredag toppede med 47,4 grader. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Det er første gang, siden myndighederne begyndte at registrere vejrdata for 122 år siden, at temperaturen er nået så højt op i april. Det melder direktøren for Indiens meteorologiske institut, Mrityunjay Mohapatra, lørdag ifølge dpa.