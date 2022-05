Nyt bombeangreb i Kabul har dræbt kvinde og såret tre andre

De mange angreb har skabt bekymringer for sikkerheden i Afghanistan, der søndag skal fejre eid al-fitr under Talibans styre for første gang i over 20 år.

Taliban gentog i august magten i Afghanistan, efter at USA og dets allierede trak sig ud af landet. Siden har afghanerne kæmpet med et stigende antal angreb begået af Islamisk Stat.

Taliban har trods angrebene fredag og lørdag annonceret, at eid al-fitr vil blive markeret som planlagt og lovet, at det er forsvarligt at deltage.

- Vi forsikrer vores landsmænd om, at vi vil sørge for sikkerheden under eid, siger talsmand for Afghanistans indenrigsministerium Abdul Nafee Takor.

Flere af den seneste tids angreb har ramt Afghanistans shiamuslimske minoriteter.