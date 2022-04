Den voldsomme hede rammer hvedehøsten på et tidspunkt, hvor der ventes at blive mangel på hvede i verden som følge af krigen i Ukraine.

Det er ikke normalt for årstiden, at der er så varmt. Klimaforandringer ser ud til at have skylden, skriver AFP.

I New Delhi har borgere således levet i røgen fra en kæmpemæssig losseplads, der er brudt i brand, mens temperaturen er blevet ved med at stige.

- Det her er første gang, jeg har oplevet et så forfærdeligt vejr i april. Normalt er vi forberedt på den slags i maj og fremefter, siger Somya Mehra, der er en 30-årig husmor, som sammen med familien er på jagt efter kolde drikke.