Beijing frygter nedlukning og tester 20 millioner indbyggere

Senest er flere fitnesscentre, teatre og turistattraktioner blevet lukket tirsdag. Det sker, efter at Beijings mest folkerige distrikt, Chaoyang, begyndte at teste sine indbyggere mandag.

Beijings beslutning om at teste det meste af sin samlede befolkning på 22 millioner kommer, få dage efter at et lille antal smittede er blevet opdaget.

Beslutningen står i kontrast til fremgangsmåden i den kinesiske millionby Shanghai, hvor myndighederne ventede i omkring en måned med at teste, efter at et udbrud var blevet opdaget.