10 fundne fra savnet turistbåd i Japan er bekræftet døde

16 personer er fortsat savnet.

Besætningen på båden kontaktede lørdag eftermiddag kystvagten og oplyste, at fartøjet var begyndt at tage vand ind.

To timer senere informerede besætningen dets selskab om, at båden var begyndt at krænge, samt at alle om bord var iført redningsveste.

Siden har besætningen ikke givet lyd fra sig.

Båden befandt sig på det tidspunkt ud for halvøen Shiretoko, der rager ud fra den østlige side af øen Hokkaido, der udgør den nordligste del af Japan. Shiretoko er berømt for dets dyre- og planteliv.