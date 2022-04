Selvmordsbomber har dræbt 20 under ramadan i moské i Afghanistan

To læger på et hospital i Mazar-e-Sharif bekræfter over for lokale medier, at 20 er dræbt, og at omkring 60 er såret.

Angrebet skete, da troede var samlet for at bede i forbindelse med fastemåneden ramadan. Det er det andet angreb mod shiamuslimer inden for tre dage.

Den yderliggående sunnimuslimske bevægelse Islamisk Stat (IS) har taget skylden for angrebet.

(IS) har gennemført en række angreb mod shiamuslimer i Afghanistan i den seneste tid.

Afghanistans shiamuslimske samfund udgør mellem 10 og 20 procent af landets 38 millioner indbyggere.