Kinesisk sikkerhedsaftale i sydlige stillehav bekymrer allierede

Her fremgår det, at Kina vil få ret til at sende politi og paramilitære styrker. Og kinesiske flådefartøjer får ret til at anløbe østatens havne for at skaffe forsyninger og få udskiftet besætninger.

Det er ifølge avisen usikkert, om der er ændret på dette element i aftalen.

Australiens udenrigsminister, Marise Payne, siger onsdag ifølge Reuters, at hun er ”dybt skuffet” over aftalen.