Tv-kanal i Taiwan undskylder falsk alarm om Kina-angreb

En del af Taiwans 23 millioner indbyggere fik sig onsdag en slem forskrækkelse, da tv-kanalen CIS udsendte en meddelelse om, at landet var under angreb. Hen over tv-skærmene rullede meddelelser om, at hovedstaden Taipei ”var under beskydning af den kommunistiske hærs missiler.”

Samtidig blev der rapporteret om ”eksploderede fartøjer” og ”ødelagte havneanlæg og skibe i Taipeis havn”.