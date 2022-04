Shanghai melder for anden dag i træk om coronadødsfald

Det var ifølge myndighederne de første dødsfald relateret til covid-19, siden Shanghai i slutningen af marts indførte omfattende restriktioner for at bremse et smitteudbrud.

Det var desuden de første officielle coronadødsfald i Kina siden 19. marts.

Massetest, langvarige karantæner og hårde nedlukninger har siden coronavirusset første gang blev konstateret i den kinesiske by Wuhan for over to år siden været Kinas måde at håndtere smitteudbrud på i forsøget på at forhindre dødsfald og værne om folkesundheden.