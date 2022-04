Shanghai har registreret første covid-dødsfald under nedlukning

De tre, der var mellem 89 og 91 år, havde underliggende helbredsproblemer som diabetes, forhøjet blodtryk og hjertesygdomme.

- Efter at være bragt til et hospital forværrede de tre personers tilstand sig og de døde, efter at alle bestræbelser på at holde dem i live viste sig at være forgæves, skriver myndighederne på et socialt medie.

Shanghai, der er Kinas største by med cirka 26 millioner indbyggere, har været underlagt en række restriktioner i ugevis som følge af det største udbrud af covid-19-smitte i Kina under den over to år lange pandemi.