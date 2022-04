Filippinere markerer langfredag med piskeslag

Jesu korsfæstelse langfredag markeres med en helligdag verden over i kristne lande.

I Danmark fejres langfredag som en del af påsken typisk med påskefrokoster, æggejagt og gækkebreve.

Men i Filippinerne i Sydøstasien markeres dagen af nogle på en noget anden måde.

Her går de mest hengivne katolikker barfodet på gaden, mens de slår sig selv til blods med bambuspiske på ryggen for at vise deres tro.