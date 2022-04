Storm i Filippinerne har nu kostet 80 mennesker livet

26 mennesker har mistet livet og omkring 150 er savnet i landsbyen Pilar, som ligger ved kysten og er en del af Abuyog kommune. Myndighederne fortæller, at det meste af landsbyen er begravet i mudder efter et jordskred tirsdag.

- Jeg er nødt til at være ærlig at sige, at vi ikke længere forventer overlevende siger Abuyogs borgmester, Lemuel Traya.

22-årige Ara Mae Canuto vågnede i Pilar til en lyd, som lød som en helikopter. Det var et jordskred på vej imod hendes hus.

Over telefonen fra sin hospitalsseng fortæller hun, hvordan hun forsøgte at løbe fra det, men blev taget af strømmen i vandet og næsten druknede.