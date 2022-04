Covid-smitten stiger fortsat i Shanghai trods nedlukninger

Trods en hård og omfattende nedlukning stiger antallet af covid-19-smittetilfælde fortsat i den kinesiske megaby Shanghai.

Det seneste døgn er der konstateret over 26.000 nye tilfælde. Det oplyser myndigheder onsdag.

Hovedparten af de nye smittede viser dog ingen sygdomssymptomer.

Shanghai er centrum for den største smittebølge i Kina, siden pandemien begyndte for over to år siden.