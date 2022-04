Storm i Filippinerne har kostet mindst 24 mennesker livet

Hun og familien er flygtet til et hotel mandag, efter at de vågnede op til, at flere af deres naboers huse var dækket i mudder.

- Jeg græd, fordi jeg kender de mennesker i husene, og jeg var også bange, fordi der er bjerge bag vores hus, tilføjer Hannah Cala Vitangol.

Den tropiske storm Megi er den første større storm, der rammer Filippinerne i år.

Megi kommer fire måneder efter tyfonen Rai, som var den stærkeste tyfon, der ramte landet sidste år. Mere end 400 døde i forbindelse med tyfonen Rai og flere hundredtusinder stod uden hjem, efter tyfonens hærgen.

Filippinerne bliver i gennemsnit ramt af 20 storme om året.

Den hårdeste storm, som er målt i Filippinerne, er tyfonen Haiyan, som ramte landet i 2013. Den efterlod over 7300 personer døde eller savnet.