To dykkere drev over 100 kilometer ved Malaysia

Den 18-årige Alexia Alexandra Molina fra Frankrig og briten Adrian Peter Chesters, 46 år, var i en gruppe på fire, som blev meldt savnet onsdag eftermiddag på et træningsdyk nær Tokong Sanggol, en lille ø ud for den sydøstlige by Mersing.

Gruppens instruktør, den 35-årige Kristine Grodem fra Norge, blev reddet torsdag.

Det var fiskere som fik øje på Molina og Chesters fredag aften (dansk tid) ud for den indonesiske ø Binta, sydøst for Singapore. Stedet ligger over 100 kilometer syd for det sted, hvor de tog ud for at dykke.