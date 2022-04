Alle ministre trækker sig fra regering i uroprægede Sri Lanka

Tiltaget baner vej for, at præsident Gotabaya Rajapaksakan kan udpege en ny regering mandag.

Sri Lanka står over for en alvorlig mangel på fødevarer, brændstof og andre fornødenheder under landets værste økonomiske krise siden uafhængigheden fra Storbritannien i 1948.

Fredag indførte præsidenten undtagelsestilstand i hele østaten, efter at en folkemængde havde forsøgt at storme hans hjem i hovedstaden Colombo.

Derudover er et landsdækkende udgangsforbud gældende til mandag morgen lokal tid.