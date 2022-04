Protest ved præsidents hjem i Sri Lanka fører til udgangsforbud

Under protesten skød sikkerhedsstyrker ind i menneskemængden. De brugte også tåregas og vandkanoner for at sprede demonstranterne, der krævede præsidentens afgang.

Det stod ikke klart, om styrkerne gjorde brug af skarpe skud eller gummikugler.

Demonstranter satte ild til en hærbus og et politikøretøj. De brugte også mursten til at angribe officerer og styrker.

Fire timer inde i protesten var området stadig blokeret for køretøjer.

- Jeg kan ikke tage hjem, fordi vores område er barrikaderet, har en beboer sagt til AFP.

- Folk råber, at præsidenten og hans familie skal træde tilbage.

Sri Lankas transportminister, Dilum Amunugama, har samtidig kommenteret krisesituationen.