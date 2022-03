Nordkorea bekræfter test af nyt ballistisk missil

Ifølge ministeriet har Austin også talt men sin japanske ministerkollega.

Siden 2017 havde Nordkorea frem til torsdag sat sine atomtest samt test af interkontinentale ballistiske missiler i bero.

Dog har landet forsvaret våbnene som værende nødvendige i forhold til at kunne forsvare sig selv.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, har også fordømt affyringen. Han kalder den for ”et brud på den midlertidige standsning af affyringer af interkontinentale ballistiske missiler”, som Kim Jong-un selv ”lovede det internationale samfund”.

Nordkoreas affyring fik Sydkorea til at testaffyre en række af sine egne mindre ballistiske missiler samt luft til jord-missiler.

Det var for at demonstrere, at landet har ”kapaciteten og villigheden” til præcist at ramme steder for missilaffyring, kommando- og støttefaciliteter samt andre mål i Nordkorea om nødvendigt.

Det oplyser Sydkoreas militær.