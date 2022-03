Sydkorea truer Nordkorea efter prøveaffyring af raket

Der lyder også fordømmelse fra Det Hvide Hus, som kræver, at Nordkorea respekterer FN-afgørelser og stopper udviklingen af ballistiske raketter.

Nordkorea afslutter dermed en pause, det har holdt siden 2017, med at teste den langtrækkende raket.

Raketten landede vest for det nordlige Japan. Det skete 170 kilometer vest for Aomori, der ligger cirka 700 kilometer nord for Tokyo.

I sidste uge affyrede Nordkorea, hvad der antages at være en raket. Den eksploderede kort efter start over hovedstaden Pyongyang.

USA og Sydkorea har de seneste uger advaret om, at Nordkorea kunne være i gang med at foretage en prøveaffyring af en ballistisk raket.