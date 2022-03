Taliban beordrede pigeklasser lukket få timer efter genåbning

Undervisningsministeriet har sagt, at det hele tiden har været hensigten og understreget, at pres lå det ikke under for.

- Vi genåbner ikke skolerne for at glæde det internationale samfund. Ej heller gør vi det for at opnå anerkendelse fra verdenen, sagde Aziz Ahmad Rayan, en talsmand for undervisningsministeriet, før genåbningen.