Fodboldtribune fyldt med mennesker er kollapset i Indien

- Det var enorm overbelægning. Det menes, at næsten 8000 mennesker var mødt op på tribunen for at se kampen, siger politichefen.

Ifølge indiske medier var arrangørerne godt klar over, at tribunerne for længst var fyldte, men gjorde alligevel ikke noget for at begrænse mængden.

Politiet oplyser, at de har indgivet en klage mod arrangørerne for at bringe den offentlige sikkerhed i fare, og at de vil foretage anholdelser snarest.

På sociale medier cirkulerer videoer med vrede tilskuere, der efter ulykken trampede på trofæer, der skulle have været overrakt til holdene.