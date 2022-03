Konservativ oppositionskandidat vinder Sydkoreas præsidentvalg

Vælgerne har desuden givet udtryk for, at de vil have den nye præsident til at gå forhandlingernes vej med den kontroversielle nabo Nordkorea.

Forhandlingerne skal ifølge vælgerne fokusere på at få skruet ned for Nordkoreas atomambitioner.

Yoon, som er tidligere offentlig anklager, har lovet, at han i spidsen for landet vil bekæmpe korruption, fremme retfærdigheden og have en hårdere linje over for Nordkorea. Samtidig vil han ”starte forfra” med Kina.