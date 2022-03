Med BJP i kontrol i fire af de fem delstater blev valget en stor triumf for Modi og hans regering. Omkring 180 millioner indere afgav deres stemmer i et valg, der blev tolket som folkets dom over første halvdel af Modis anden regeringsperiode. Men hverken corona-nedlukninger eller bondeoprøret med blokerede indfaldsveje til New Delhi fik vælgerne til at straffe Modi i større omfang, og han kan nu med et styrket mandat sætte kursen mod en tredje periode ved magten i 2024.

Opbakning i provinserne

Med denne massive opbakning i provinserne vil Modi have fået carte blanche til at køre videre med sin økonomiske politik – og for den sags skyld også den udenrigspolitik, der holder Indien neutral i Ukraine-konflikten i en balancegang mellem Rusland og USA.

Kongrespartiet har nu kun minderne tilbage, og et svar på spørgsmålet om, hvordan der bliver lukket og slukket. Partiets bannerfører Rahul Gandhi sagde på twitter at »han ydmygt accepterer folkets dom« og tilføjede »vi vil lære af det her«. Udfordringen er, at han efterhånden har gentaget den sætning i otte år, mens det tidligere folkepartis indflydelse ubønhørligt er blevet forringet.

Den tidligere Kongres-minister Ashwani Kumar kaldte resultaterne »transformative« og »i realiteten en decimering af partiet som et politisk alternativ«. Dagen derpå fastslog han nøgternt: »En ting står klart. Gandhi-lederskabet leverer ikke længere for Kongrespartiet«.