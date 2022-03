Kina vil forbedre militærtræning og modernisere forsvaret

Kinas premierminister, Li Keqiang, har flere gange gjort det klart, at kineserne er nødt til at investere i militæret for at forsvare landets suverænitet, sikkerhed og udviklingsinteresser.

Han har blandt andet lovet at forbedre træningen for den kinesiske hær, der samtidig er i gang med at udvikle en række nye våben fra spionfly til hangarskibe.

Kinas forsvarsbudget bliver nøje overvåget af landets naboer og af USA. De bruger det som et barometer for, hvor aggressivt kineserne har tænkt sig at styrke sit militær.