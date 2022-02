Femårig dreng er død efter tre døgn i brønd i Afghanistan

- Det er med stor sorg, at vi må meddele, at lille Haidar er blevet taget fra os for evigt, skriver rådgiveren Anas Haqqani.

Det skriver en højtstående rådgiver for talibanbevægelsens indenrigsminister i et tweet fredag. Flere af hans kolleger oplyser det samme.

Ifølge drengens bedstefar faldt drengen ned i brønden, da han forsøgte at hjælpe med at grave et borehul i den tørkeramte landsby.

En talsmand fra det lokale politi oplyser, at drengen kæmpede for livet, da redningsfolk nåede frem til ham.

Landsbyen ved navn Shokak ligger i Zabul-provinsen cirka 400 kilometer sydvest for den afghanske hovedstad, Kabul.

Situationen i Afghanistan har udspillet sig under to uger efter en lignende situation i Marokko. Her var en femårig dreng i dagevis fanget i en 32 meter dyb brønd. Det lykkedes ikke at redde drengen.

Både i Afghanistan og Marokko forsøgte redningsfolk at grave en tunnel parallelt med brønden for at gennemføre en redningsaktion.