Niårig dreng er fanget i brønd på andet døgn i Afghanistan

En video på sociale medier viser angiveligt, at drengen, der hedder Haidar, er i stand til at bevæge sine arme og overkrop. Videoen er delt af flere - herunder Taliban-regeringen i Afghanistan, skriver AFP.

- Er du o.k., søn?, siger drengens far på videoen.

- Tal til mig, og græd ikke. Vi arbejder på at få dig ud, lyder det videre.

Drengen svarer:

- O.k., jeg bliver ved med at tale.

Situationen i Afghanistan udspiller sig, under to uger efter en lignende situation i Marokko. Her var en femårig dreng i dagevis fanget i en 32 meter dyb brønd. Det lykkedes ikke at redde drengen.

I Afghanistan har redningsfolk gravet en vinklet tunnel, der forhåbentlig fører ind til drengen og dermed kan udgøre en redningsvej.