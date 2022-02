Mand dræbt af vrede muslimer for krænkelse af koranen

En talsmand for regeringen siger, at flere end 60 personer er mistænkt og anholdt for at have deltaget i drabet på manden.

Flere andre mistænkte er ved at blive identificeret via opslag på sociale medier.

Sagen begyndte lørdag aften i en moské i landsbyen. Her meddelte sønnen af en bønneleder, at han havde set manden brænde sider af koranen, siger politimanden Munawar Hussain.

Senere ankom politiet til moskéen. De fandt manden bundet til et træ. De vrede indbyggere angreb politiet.

- De var bevæbnet med køller, økser og jernstænger. De dræbte ham og hængte hans lig op i et træ, siger politimanden.