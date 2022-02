To journalister på opgave for FN tilbageholdes i Kabul

Der er ikke offentliggjort detaljer om de to journalister eller om omstændighederne omkring tilbageholdelsen.

- Vi gør vores yderste for at få løst situationen i samarbejde med andre, skriver UNHCR på Twitter.

De to pressefolk er i landet på en opgave for FN’s flygtningeorganisation. UNHCR.

To udenlandske journalister på opgave for FN er blevet tilbageholdt af Taliban i Kabul, oplyser UNHCR.

Det militante islamistiske Taliban, som har styret Afghanistan siden august, har ikke kommenteret sagen.

Taliban har indført restriktioner for medier og ytringsfrihed. Der er blevet anholdt en del aktivister, kvinderetsforkæmpere og journalister. Der er meldinger om, at nogle er blevet udsat for tortur eller er blevet dræbt ved ”hævnangreb”.

Efter Talibans magtovertagelse i august har kvinder fået stærkt begrænsede rettigheder og må ikke uddanne sig. Kvinder må heller ikke rejse, medmindre de er ledsaget af et mandligt familiemedlem.