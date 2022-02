BANGKOK

Egentlig var planen, at verdens højest lønnede premierminister ville trække sig fra posten på sin 70-års fødselsdag og dermed sætte punktum for en epoke med en Lee i spidsen for nationen.

Men i april sidste år meddelte den udpegede arvtager til jobbet, at han ikke var klar til at påtage sig opgaven som Singapores premierminister, så Lee Hsien Loong fortsætter indtil videre som bystatens politiske leder.