Skud fra Afghanistan har dræbt fem pakistanske soldater

Men efter en måned brød den pakistanske Taliban-gruppe våbenhvilen med den begrundelse, at regeringen ikke levede op til sin del af aftalen.

Gruppen har i de seneste uger dræbt flere soldater ved angreb i Pakistan.

Søndag siger den pakistanske indenrigsminister, Rashid Ahmed, at Pakistan nødig vil lukke permanent ned for dialog. Men det kan blive nødvendigt for Pakistans militær at besvare angrebene fra de militante.

Pakistansk Taliban og Taliban-bevægelsen i Afghanistan er to separate grupper. Men de deler ideologi og trækker begge på folk på begge sider af grænsen.