Myanmars borgere protesterer med stilhed på årsdag for kup

Gaderne er tomme, og butikkerne er med skodder for vinduerne i Myanmar tirsdag.

Anledningen er, at det er et år siden, at en junta med et militærkup overtog magten i landet.

Juntaen har bedt borgere om at opføre sig, som de ville gøre på en hvilken som helst anden dag på årsdagen. Men det har mange valgt at ignorere.