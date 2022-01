Nordkorea har muligvis foretaget endnu en prøveaffyring

Nordkorea har ikke foretaget så mange prøveaffyringer på en enkelt måned siden 2019, efter at forhandlinger mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA’s daværende præsident, Donald Trump, var brudt sammen.

Hvis affyringen bliver bekræftet, er det syvende gang i januar, at Nordkorea udfører en sådan våbentest.

Nordkorea har søndag tilsyneladende foretaget endnu prøveaffyring af et eller flere missiler.

Søndagens affyring skete ud over havet øst for Nordkorea.

Japans kystvagt har også registreret en affyring, og vurderer ifølge en meddelelse, at der er tale om et ballistisk missil.

Ifølge en talsmand for Japans regering styrtede missilet i havet uden for det havområde, der hører ind under Japan.

Talsmand Hirokazu Matsuno siger, at hvis der er tale om et normalt ballistisk missil har det sandsynligvis nået en højde på 2000 kilometer, fløjet i 30 minutter og tilbagelagt en distance på omkring 800 kilometer.