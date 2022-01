New Delhi har passeret mere end 600 dage med skolenedlukning

Den fortsatte skolenedlukning i New Delhi gør millionbyen til hjemsted for en af verdens længste skolenedlukninger med mere end 600 dage væk fra klasseværelset.

I New Delhi risikerer hundredtusindvis af børn fra familier med lavere indkomst - og som ikke har råd til computere - at blive nægtet adgang til uddannelse.

Den langvarige nedlukning har ført til bekymringer om, at forskellen mellem rig og fattig bliver endnu større, og at læringstab kan resultere i mental og fysisk stress for millioner.

I marts 2020 beordrede regeringen i New Delhi således skolerne lukket, da tilfælde med coronavirus begyndte at stige i Indien. De har været lukket siden.

En far til et af New Delhis fire millioner børn, der modtager virtuel undervisning, siger til CNN, at den igangværende nedlukning påvirker hans søns evne til at lære.

- Vores lille barn har været ude af skolen og manglet kontakt til sine klassekammerater. Den isolation og manglende udvikling, der følger med, er ret kritisk, siger faren Dharini Mathur til CNN.

Torsdag blev genåbning af skolerne også diskuteret af embedsmænd i delstaten Delhi, hvor New Delhi ligger.

Men her blev konklusionen, at skolerne skal forblive lukket, selv om storbyen kan sige farvel til et udgangsforbud i weekenden, og restauranter og barer får lov at genåbne. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den forsigtige genåbning kommer, efter at Indien har oplevet et fald i antallet af nye smittetilfælde.