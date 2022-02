Tirsdag den 1. februar er det et år siden, Myanmars befolkning vågnede op til et ubegribeligt mareridt.

På festdagen, da det nyvalgte parlament skulle samles for første gang efter det første virkeligt frie valg et par måneder tidligere, gennemførte militæret et kup, der sparkede et årtis demokratisk udvikling tilbage til nul og sendte Myanmar ud i en ny politisk, humanitær, økonomisk og national krise.