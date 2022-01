Taiwan har afvist 39 kinesiske militærfly fra luftforsvarszone

Ifølge ministeriet er der tale om den største kinesiske indtrængen i Taiwans luftforsvarszone siden oktober. Det sker på et tidspunkt, hvor spændingerne imellem de to stater stadig er høje.

Ifølge Taiwans forsvarsministerium inkluderede den kinesiske mission søndag 34 jagerfly, et bombefly og fire såkaldte electronic warfare aircraft, der er bygget til blandt andet at forstyrre radarudstyr.

Taiwan, som Kina gør krav på som sit eget territorie, har i over et år berettet om, hvordan kinesiske fly gentagne gange har bevæget sig ind i øens udvidede luftforsvarszone.

USA’s Stillehavsflåde oplyser søndag, at træningen blev udført for at ”bevare og beskytte et frit og åbent” område i regionen.

Det er uklart, hvad der har fået Kina til at udføre den storstilede mission søndag. De seneste dage har den amerikanske og japanske flåde dog gennemført flere træningsøvelser i Det Filippinske Hav øst for Taiwan.

Taiwan mener, at Kina er ude på at slide østatens styrker op og teste dens forsvarsevner.

Den kinesiske regering har ikke kommenteret hændelsen. Kina har dog tidligere meldt ud, at missionerne blot er øvelser rettet mod at beskytte landets suverænitet.

Kina har det seneste år øget presset på Taiwan for at acceptere landets territoriale krav. Taiwans regering har sagt, at den ønsker fred, men at østaten er klar til at forsvare sig selv, hvis den bliver angrebet.

Kinesiske militærflyvninger ind i den taiwanske luftforsvarszone plejede at være sjældne. Men de er over en årrække blevet mere og mere hyppige.

En luftforsvarszone er ikke nødvendigvis en del af et lands luftrum. Det er et område, hvor udenlandske fly identificeres og overvåges på grund af nationale sikkerhedsinteresser.