Hongkong har løsladt fremtrædende selvstyreaktivist efter fire år

Aktivisten Edward Leung, som har været en ledende skikkelse i Hongkongs uafhængighedsbevægelse, er natten til onsdag lokal tid blevet løsladt fra fængslet efter næsten fire år.

Den i dag 30-årige Leung var en spirende stjerne på den politiske scene, da uafhængighedsbevægelsen tog fart i 2016.

Men hans kamp for Hongkongs løsrivelse fra Kina led et ordentligt knæk, da han i juni 2018 blev idømt en fængselsstraf på seks år for at have opfordret til uroligheder.