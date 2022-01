En japansk kvinde troede, at sæddonoren til hendes kommende barn var japaner, single og uddannet på et japansk eliteuniversitet i Kyoto.

Det viste sig, at han var kineser, gift og havde et eksamenspapir fra et langt mindre prestigefyldt skolesystem.

Hun blev gravid i 10. forsøg og fødte et barn, som hun øjeblikkeligt overgav til adoption. Nu har hun sagsøgt ham ved en domstol i Tokyo for 330 mio. yen (19 mio. kr.) for at have forvoldt dy