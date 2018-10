Mindst 15 dræbt ved selvmordsbombe under Afghanistans valg

Mindst 15 mennesker har lørdag mistet livet under et selvmordsbombeangreb i Afghanistans hovedstad, Kabul. Det oplyser en unavngiven, højtstående sikkerhedskilde til nyhedsbureauet Reuters.

Lørdag er valgdag i Afghanistan, men problemer flere steder har ført til, at valget de steder er blevet forlænget til søndag.

Angrebet i den nordlige del af Kabul kom, efter at valgstederne skulle have lukket. Men flere valgsteder holdt længere åbent, fordi et stort antal mennesker fortsat stod i kø for at stemme.

De dræbte er ti civile og fem politifolk, siger den højtstående sikkerhedskilde til Reuters.

Selvmordsbombemanden forsøgte at trænge ind på et valgsted for at bringe sin bombe til sprængning der.

Foruden de 15 dræbte meldes mindst 25 såret.

Selvmordsbomben i Kabul ser ud til at være dagens mest alvorlige angreb. Det kommer, efter at eksplosioner tidligere på dagen sårede snesevis af personer forskellige steder i Afghanistan.

Nyhedsbureauet AFP opgør antallet af sårede i forbindelse med valget til 130. Det står ikke klart, om det inkluderer de sårede ved selvmordsbombeangrebet i Kabul.

AFP's tal stammer fra den fungerende sundhedsminister Mohibullah Zeer.

Umiddelbart har ingen gruppe taget skylden for angrebet. Men Taliban har forud for valget udsendt flere advarsler om, at gruppen vil angribe valgsteder. Den har bedt afghanerne undlade at deltage i valget.

Den militante bevægelse betragter valget som noget, de udenlandske styrker i landet har trukket ned over hovedet på afghanerne.