Eksplosioner hørt ved flere valgsteder i Kabul

Der er hørt flere eksplosioner fra forskellige valgsteder i Afghanistans hovedstad, Kabul, lørdag.

Det sker, mens afghanerne lørdag afholder parlamentsvalg.

Valget er tidligere blevet udskudt. Næste år skal Afghanistan efter planen afholde et præsidentvalg.

Derfor er alles øjne rettet mod sikkerheden ved lørdagens parlamentsvalg.

En korrespondent for nyhedsbureauet AFP i Kabul beretter, at vælgere ses flygte fra en skole efter en eksplosion i den nordlige del af Kabul.

Vidner har oplyst, at også andre valgsteder er blevet ramt af eksplosioner.

Et øjenvidne fortæller AFP, at han prøvede at stemme, men blev nødt til at løbe for livet efter eksplosionen ved skolen. Øjenvidnet har set flere ofre blive evakueret.

En talsmand for indenrigsministeriet Nasrat Rahimi har bekræftet to eksplosioner nær valgsteder i Kabul.

Rahimi beretter dog, at alle vælgere er sluppet uskadt fra eksplosionerne, fordi de er sket uden for valgstederne.

En leder af en politikreds i Kabul fortæller nyhedsbureauet AP, at to betjente er blevet såret, da de ville afmontere en sprængladning nær et valgsted.

Det lykkedes ikke, og to vælgere blev ifølge politichefen også såret af eksplosionen.

Afghanerne har et af verdens mest korrupte parlamenter: Nu vælges et nyt, som frygtes at blive mindst lige så slemt Lørdagens parlamentsvalg i Afghanistan er skæmmet af svindelanklager og trusler om terror. Alligevel mener mange vælgere, at et valg med vold og svindel er bedre end et aflyst valg.

Eksplosionerne er langt fra de eneste voldelige episoder på valgdagen.

I provinsen Ghor har Taliban-krigere dræbt fire betjente i et bagholdsangreb, oplyser en talsmand for provinsens guvernør til AP.

Ifølge talsmanden var de fire betjente på vej til et valgsted i byens hovedby, Firozkoh.