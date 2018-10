Mand skabte familietragedie efter at have løjet sig død - men hvordan kom det så vidt?

Planen var desperat, men nøje gennemtænkt.

Han ville køre sin bil ud i en flod og efterlade sig en række spor, der ville få efterforskerne til at tro, at han var død.

Alt det lykkedes for ham, da han udførte planen den 19. september i den kinesiske Hunan-provins.

Én ting gik imidlertid helt galt.

For den kinesiske mand havde ikke fortalt sin kone om planen, der gik ud på at flygte fra en gæld på næsten 100.000 kroner og få udbetalt forsikringspenge.

Derfor endte sagen fatalt, da hans kone valgte at tage livet på sig selv og parrets to børn. Hun var knust over mandens dødsfald og ville genforene familien, skrev hun i et selvmordsbrev.

Dagen efter ligene blev fundet - den 12. oktober - meldte manden sig selv til politiet. Nu er han blevet omdrejningspunktet for særligt to store debatter i Kina.

Manden har forklaret, at han valgte at tage det drastiske skridt for at sørge for sin datters helbred og familiens økonomi.

»Hun var syg og havde brug for medicinske tests hver eneste måned. Samtidig var jeg nødt til at betale for et billån og vores families udgifter. Jeg er også selv syg. Jeg gjorde det for at undgå gæld,« har han udtalt ifølge The Guardian.

Det har rejst en debat om landets låneindustri, der ifølge kritikere kaster flere familier ud i en uoverskuelig gæld.

Det handler både om, at familier har svært ved at få et lån, og at renterne ofte er så høje, at det kan føre til desperate handlinger.

Andre har fremhævet, at sagen er endnu et trist bevis på et særligt problem blandt en gruppe kvinder.

De fleste selvmord bliver begået af kvinder i provinsbyer, hvilket bliver forklaret med bl.a. manglende økonomiske muligheder og social isolation.

»Roden til den her tragedie skal ikke findes i kærlighed eller bedrageri. Det handler om en vanvittig desperation blandt kvinder,« skriver Beijing News i en leder.

Det bliver bakket op af Xiong Zhi, der skriver klummer for avisen Guangming Daily.

»Det er en påmindelse om, at der stadig er massiv plads til forbedring i forhold til kvindernes position i det kinesiske samfund,« skriver han.

Et af kritikpunkterne er, at kvinder bliver stigmatiseret i de små samfund, hvilket kvinden også adresserede i sit afskedsbrev.

»Jeg ville gerne være taget afsted alene, men uden deres forældre ville min søn og datter være i stor smerte og blive udstillet, ligesom jeg selv er blevet det,« skrev hun.

Manden er nu sigtet for forsikringssvindel og hærværk.