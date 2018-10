»Urene« kvinder fik folk til at gå amok ved helligt tempel: Betjente og ældre kvinder blev angrebet

Der blev gjort et ihærdigt forsøg på at finde kvinderne.

Biler blev gennemsøgt for at finde kvinder mellem 10 og 50 år, og flere veje blev blokeret på vejen hen mod Sabarimala-templet i Indien i løbet af onsdag.

Det skriver BBC.

Netop dét tempel bliver anset for at være ét af de helligste steder for hinduister. Nu er det også blevet blandet ind i en ophedet debat på grund af en højesteretsdom.

I hinduismen bliver kvinder med menstruation ofte nægtet adgang til templer, mens der har der været nultolerance i Sabarimala - alle kvinder er blevet nægtet adgang.

Sådan er det imidlertid ikke længere, efter landets højesteret har slået fast, at »der skal være ret til at udøve sin religion for både kvinder og mænd«.

Den afgørelse har fået både kvinder og mænd til at protestere, og onsdag kulminerede det, da en gruppe demonstranter jagtede kvinder omkring templet.

Undervejs blev flere kvinder ramt af sten, heriblandt en ældre kvinde, der blev såret.

Flere betjente blev også angrebet, inden politiet svarede igen med bl.a. politistave.

I sidste ende kunne kvinderne ikke få adgang til templet på grund af demonstranterne.

Modstanderne mod den nye afgørelse fra højesteret har hæftet sig ved, at reglerne har fungeret i »århundreder«, og at det en nødvendig foranstaltning over for »urene kvinder« med menstruation.

På den anden side har flere kvindelige studerende og grupper kæmpet for, at kvinder skal have lov til at få adgang til templet og praktisere deres religion.