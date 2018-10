Nord- og Sydkorea overvejer toglinje og OL

Nord- og Sydkorea vil holde et topmøde, hvor en mulig toglinje mellem de to lande, videokontakt mellem adskilte familier efter borgerkrigen i 1950'erne og et muligt bud på De Olympiske Lege 2032 skal diskuteres.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge bureauet vil de to lande mødes sent i november eller tidligt i december.

Det sker for at mindske spændingerne mellem de to lande, der siden afslutningen på borgerkrigen i 1953 har været splittet af en stærkt bevogtet demilitariseret zone.

Nordkorea er en paria i verdenssamfundet og dets kommunistiske styre under Kim Jong-un er kendetegnet ved voldsomme og kontinuerlige overgreb mod sin egen befolkning.

I de seneste årtier har Nordkorea arbejdet på at blive en atommagt. Over det senest år har Nordkorea gennemført succesfulde test af både langdistancemissiler og atombomber.

Udviklingen har gjort indsatsen mere presserende for at mindske spændingerne mellem Nordkorea og resten af verden, da ingen grundlæggende har en interesse i atomkrig.

Sydkorea og Nordkorea holdt i september en fredskonference, der altså bliver fulgt op af endnu en.

Det er Sydkoreas regering, der mandag fortæller, at de to lande skal diskutere en forbindelse via tog, fælles deltagelse ved De Olympiske Lege, et bud på at afholde legene i 2032 og mere kontakt mellem familier.