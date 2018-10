Fire er anholdt for handel med børn på Instagram i Indonesien

Indonesisk politi mener at have optrevlet en lyssky virksomhed, der tjener sine penge ved at købe og sælge børn på det sociale medie Instagram.

Det skriver The Guardian.

Fire er foreløbig anholdt i sagen. Blandt de anholdte er en 29-årig mand, der tilsyneladende administrerede Instagram-kontoen. En 22-årig kvinde er anholdt for forsøg på at sælge sit barn på tjenesten.

Derudover er to personer fra den indonesiske ø Bali anholdt. Det drejer sig om en jordemoder, der ifølge politiet har ageret som mægler, og en potentiel køber.

Frans Barung Mangera, talsmand for politiet i det østlige Java, fortæller, at det lykkedes politiet at afspore en transaktion i byen Surabaya 3. oktober. Her havde den 22-årige kvinde tilsyneladende forsøgt at sælge sit barn for 15 millioner rupiah - knap 6500 kroner.

Adoptionsdokumenter, kontanter og mobiltelefoner, der indeholder beskeder om den planlagte handel, er blevet beslaglagt af politiet.

De fire anholdte risikerer op til 15 års fængsel.

Instagram-kontoen var stadig aktiv torsdag. Her kan man læse, at den tilbyder løsninger til "familieproblemer".

Kontoen indeholder fotografier af adskillige maskerede kvinder. Kontoen tilbyder også "rådgivning" til især unge, ugifte og gravide kvinder.

Kontoen indeholder også historier om kvinder, der af økonomiske årsager har valgt at bortadoptere deres endnu ufødte barn.

Kontoen har 700 følgere. Den har tilsyneladende været aktiv i lidt over et år.

Det seneste opslag på kontoen er fra 15. september. Her kan man se et grynet fotografi af et spædbarn med navnet C86.

Barnet beskrives som en dreng, der er en måned gammel. Interesserede opfordres til at kontakte kontoens administrator på WhatsApp - en krypteret beskedtjeneste.

Indonesisk politi mener, at mindst tre børn er blevet solgt via tjenesten.