Malaysias regering afskaffer dødsstraf

Malaysias regering vil afskaffe dødsstraffen. Det siger Gobind Singh Deo, der er kommunikations- og multimedieminister i Malaysia, ifølge AFP.

- Regeringen er blevet enig om at afskaffe dødsstraffen. Jeg håber, at loven snart vil blive ændret, siger Gobind Singh Deo ifølge AFP.

Beslutningen er blevet rost af rettighedsgrupper.

Mord, kidnapning, besiddelse af skydevåben og narkohandel er nogle af de forbrydelser, der giver dødsstraf, skriver AFP.

Ændringen vil ske ved det næste parlamentsmøde, der finder sted 15. oktober, skriver dpa med henvisning til blandt andet avisen Malay Mail.

Amnesty International mener, at det er et vigtigt skridt, som regeringen i Malaysia tager.

- Malaysias nye regering har lovet at levere på menneskerettigheder, og dagens meddelelse er et opmuntrende tegn, men meget mere bliver nødt til at gøres, siger Kumi Naidoo, der er generalsekretær i Amnesty International, i en skriftlig kommentar.

Generalsekretæren mener, at loven skulle være sendt i historiebøgerne for længst. Han håber, at den bliver afskaffet uden undtagelse.

- Med forslaget om afskaffelse af dødsstraf, der fremsættes i næste uge, opfordrer vi Malaysias parlament til at afskaffe dødsstraf for alle forbrydelser - uden undtagelse, skriver han.

På det sociale medie Twitter roser den svenske ambassadør i Malaysia også beslutningen.

- Vi glæder os meget over, at den malaysiske regering har meddelt, at det er hensigten at afskaffe dødsstraf, skriver Dag Juhlin-Dannfelt på Twitter.

I alt sidder 1267 personer på dødsgangen i Malaysia, skriver AFP. Det udgør samtidig næsten tre procent af alle fængslede i landet.

23 lande har ifølge Amnesty International stadigvæk dødsstraf. Kina, Iran, Saudi-Arabien, Irak og Pakistan står for flest henrettelser.