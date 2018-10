Efter udvisning af journalist: Briterne kræver »øjeblikkelig forklaring« fra Hongkong

Det internationale samfund ser flere eksempler på, at friheden er ved at blive indskrænket i den tidligere britiske koloni Hongkong.

Senest har det britiske udenrigsministerium bedt Hongkong om en forklaring på, hvorfor en ledende journalist, Victor Mallet fra Financial Times, er blevet nægtet en fornyelse af sit visum og dermed de facto blevet forhindret i at udføre sit arbejde i Hongkong.

»Vi har bedt om en øjeblikkelig forklaring. Hongkongs selvstyre og pressefrihed er helt essentielle for samfundet og må blive respekteret fuldt ud,« skriver ministeriet ifølge AP i en meddelelse.

Hongkong har idømt selvstyreaktivist seks år fængsel

Victor Mallet er leder af udenrigskorrespondenterne i Hongkong, som tidligere i år fik kritik af Hongkongs myndigheder for at have et arrangement med deltagelse af et nu forbudte parti, der ønsker Hongkongs selvstændighed.

USA's konsulat kalder inddragelse af Victor Mallets visum for »meget bekymrende«.

»Det er samme problem, som journalister på det kinesiske fastland oplever, og det er i modstrid med lovens frihedsprincipper,« lyder det ifølge AFP fra USA's konsulats talsmand, Harvey Sernovitz.

Den tidligere britiske guvernør i Hongkong har kaldt trækket for »et alvorligt tilbageslag for ytringsfriheden«.

Hong Kong rammes af kinesisk lov om fængselsstraf for at vanære nationalsangen

Demonstranter samlede sig lørdag uden for Hongkongs immigrationskontor for at protestere mod beslutningen.

I sidste uge forbød myndighederne partiet Hongkongs Nationalparti, fordi det angiveligt var en "trussel mod sikkerheden". Det er første gang, at der er blevet nedlagt forbud mod et politisk parti, siden regionen Hongkong blev overdraget til Kina i 1997.

Edward Leung, som har været en ledende skikkelse i Hongkongs uafhængighedsbevægelse, blev i juni i år idømt en fængselsstraf på seks år for at have opfordret til uroligheder. I Hongkong har der i de senere år været stadigt større fokus på ønsket om uafhængighed fra Kina.

Hongkong er en tidligere britisk koloni, der nu hører under Kina, men har selvstyre. Aktivister i millionbyen mener, at det kinesiske styre i stigende grad blander sig i anliggender, som hører under selvstyret.