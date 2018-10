Selvmordsbomber angreb valgmøde i Afghanistan

En selvmordsbomber har tirsdag angrebet et valgmøde i Afghanistan, oplyser Attaullah Khogyani, der er talsmand for provinsens guvernør, til nyhedsbureauet Reuters.

Umiddelbart efter eksplosionen er mindst 13 døde blevet bragt til hospitalet, oplyser Khogyani til Reuters. Ifølge Reuters angiver andre kilder, som nyhedsbureauet ikke navngiver, at dødstallet forventes at stige.

Khogyani siger, at flere alvorligt sårede er kørt på hospitalet.

Valgmødet drejede sig om det parlamentsvalg, som Afghanistan forsøger at gennemføre 20. oktober.

- Der stod ældre og talte sammen ved mødet, da der pludseligt var en stor eksplosion, fortæller Sayed Humayoun, som deltog i mødet, til Reuters.

- Jeg blev slået bevidstløs, men da jeg åbnede øjnene, kunne jeg se lig overalt omkring det sted, hvor eksplosionen var sket.

Parlamentsvalget bliver første test af sikkerhedsmyndighedernes evne til at opretholde sikkerheden i landet. Næste år skal der være et præsidentvalg.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det usikkert, om der bliver afholdt valg i de dele af landet, hvor Taliban-bevægelsen har kontrollen.

Angrebet tirsdag fandt sted i provinsen Nangarhar. Her har både Taliban og Islamisk Stat ifølge AP været aktive de seneste måneder.

Valgkampen i Afghanistan gik i gang fredag. Her forsøger 2565 kandidater at få en af de 249 pladser i parlamentet. Der kunne have være fem kandidater mere, hvis ikke de var blevet dræbt i forskellige angreb.

En af kandidaterne blev dræbt i netop Nangarhar.

Derudover har landets valgkommission ifølge AP oplyst, at to medlemmer af kommissionen er blevet bortført. Deres skæbne er uvis. Derudover er tre medlemmer ved at komme sig fra skader pådraget i forskellige angreb.