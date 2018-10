Sydkoreansk minister: Nordkorea har 20-60 atombomber

Der er 20 til 60 atombomber i Nordkoreas arsenal. Det vurderer Sydkoreas minister for genforening, Cho Myoung-gyon, i et svar til det sydkoreanske parlament.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der tilføjer, at det er første gang, at et medlem af Sydkoreas regering har oplyst et skøn over naboens atomarsenal.

Informationen blev givet i et svar på spørgsmål fra et af medlemmerne i Sydkoreas parlament.

Sydkoreas ministerium for genforening har ifølge AP bagefter understreget, at Sydkorea ikke har til hensigt at acceptere Nordkorea som atommagt.

Ifølge ministeren har han fået oplysningen fra landets efterretningstjeneste. Efterretningstjenesten i Sydkorea har afvist at give en kommentar til AP.

Estimatet flugter ifølge AP med skøn fra andre civile organisationer.

Topmøde gav vigtig underskrift: Den koreanske halvø skal være atomvåbenfri

Vurderinger af Nordkoreas lager af atomvåben bygger ofte på estimater af, hvor meget atomart materiale til våbenbrug, som man anslår Nordkorea råder over.

Sydkoreas regering har tidligere anslået, at Nordkorea har 50 kilo plutonium til våbenbrug. Det giver mulighed for otte sprænghoveder.

Forskere fra Stanford University, der besøgte Nordkoreas anlæg i Nyongbyon i 2010, har tidligere i år vurderet, at Nordkorea har mellem 250 og 500 kilo beriget uran. Det vil være nok til 25 til 30 atomvåben.

Herudover anslås det, at Nordkorea har flere hemmelige anlæg.

USA og Nordkorea har længe forhandlet om afrustning af Nordkorea. Ved et historisk topmøde i Singapore i juni mødtes Nordkoreas leder, Kim Jong-un, med USA's præsident, Donald Trump.

Trump om forholdet til Kim Jong-un: »Vi er forelskede«

Her underskrev de en erklæring, der kortfattet omhandlede en atomvåbenfri koreansk halvø.

Diplomater har efterfølgende kritiseret erklæringen for ikke at opstille en tidslinje og verificering frem mod målet.

Nordkorea har siden efterlyst et nyt topmøde. Trump har rost Nordkorea for de fremskridt, han mener, der er sket.