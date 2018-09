Fly måtte vende om, da flere passagerer pludselig fik næseblod og blødte fra ørerne

Kort efter afgang fra lufthavnen i Mumbai måtte et Jet Airways-fly torsdag vende om og sætte kursen mod den indiske lufthavn igen, skriver NDTV.

Det skyldtes, at adskillige af de 166 passagerer om bord pludselig fik næseblod, begyndte at bløde ud af ørerne samt fik intens hovedpine.

Det viste sig, at piloterne havde glemt at trykke på en knap, der sørger for, at trykket i kabinen bliver reguleret.

Jet Airways-flyet med flynummeret 9W 697 var på vej til den indiske by Jaipur, der ligger omkring 1.000 kilometer fra Mumbai.

Passagersikkerheden blev totalt ignoreret. Satish Nair, flypassager

Flere af flypassagererne optog hændelsen med deres mobiltelefoner og har efterfølgende delt billeder og videoer på sociale medier.

»Trykket faldt hurtigt efter afgang. Snesevis af passagerer, herunder mig selv, begyndte at bløde fra næsen. Der var ingen hjælp at hente fra kabinepersonalet, ingen orientering om bord om, at vi skulle bruge iltmaskerne. Passagersikkerheden blev totalt ignoreret,« skriver Satish Nair således på Twitter og vedhæfter flere billeder af sig selv iført iltmaske.

@jetairways Flight 9W 697 made an emergency landing back in Mumbai.

Passagerflyet med de 166 passagerer og fem besætningsmedlemmer om bord landede uproblematisk i lufthavnen i Mumbai.

Ifølge det indiske luftfartsministerium er de involverede piloter blevet suspenderet, mens man undersøger hændelsen nærmere.

Mindst 30 passagerer oplevede ifølge en foreløbig opgørelse gener ved, at trykket faldt i kabinen.