Læge dømt i usædvanlig yoga-bold-drabssag

En yoga-bold var det usædvanlige våben, som en malaysisk statsborger i Hongkong, benyttede til at dræbe sin kone og datter.

Det er retten i Hongkong kommet frem til efter syv timers votering i sagen mod den 53-årige læge Khaw Kim Sun, skriver AP.

Khaw Kim Suns kone og datter kørte den 22. maj 2015 hjemmefra i familiens Mini Cooper. Cirka en time senere blev de fundet bevidstløse i bilen ved et busstoppested og senere erklæret døde af kultlteforgiftning.

Der blev ikke fundet fejl på bilen, der kunne have ført til kulilteudslip, og det førte slutteligt politiet til at interessere sig for en flad yoga-bold i bagagerummet.

Khaw Kim Sun blev tiltalt for at fylde bolden med kulilte og placere den i bilen. Kulilten havde han skaffet på hospitalet, hvor han arbejder. På hospitalet sagde han, at han ville teste dens renhed samt effekten på kaniner.

Til politiet var forklaringen, at han skulle bruge kulilten til rottebekæmpelse. Det viste sig dog, at der aldrig havde været problemer med skadedyr i hjemmet.

Khaw Kim Sun stod til at arve efter sin kone, mens der ikke var noget åbenlyst motiv for at dræbe datteren.

»Det er chokerende, at en højt uddannet og succesfuld mand vil bruge så beregnende en metode til at slippe af med sin kone,« sagde dommer Judianna Barnes Wai-Ling efter Khaw Kim Sun var idømt fængsel på livstid.