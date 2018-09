Efter årelang kamp: Indien forbyder kontroversielle islamiske "lyn-skilsmisser"

Den indiske regering tog onsdag endnu et skridt på vejen mod et fuldstændig forbud mod den omstridte praksis "tredobbelt talaq".

Talaq, som i en "lynudgave" praktiseres i nogle dele af Indiens muslimske samfund, er en praksis, hvor manden kan lade sig skille fra sin kone blot ved at sige eller skrive "talaq" - som betyder skilsmisse - tre gange i træk.

Det er nu med et regeringsindgreb blevet gjort ulovligt. Ifølge nyhedsbureauet AFP kan det fremover straffes med op mod tre år i fængsel at lade sig skille på den måde.

Højesteret i Indien besluttede sidste år, at lyn-skilsmisserne var i strid med forfatningen af flere forskellige årsager og beordrede regeringen til at lovgive mod dem. Dommerne kom bl.a. frem til, at det er alt for vilkårligt eller tilfældigt at tillade en mand at »ødelægge et ægteskab ud fra nogle luner«.

»Hvad der er syndigt ud fra et religiøst syn, kan ikke gøres gyldigt i henhold til loven,« lød argumentet.

I Indien er kvindeselvmord så omfattende, at det ligner en folkesundhedskrise

Det er den afgørelse, regeringen nu følger med et lyn-indgreb. Den indiske præsident mangler blot at skrive under, for at loven kan træde i kraft.

Muslimske kvinder har tidligere fortalt, at de er blevet skilt over sms-beskeder, messenger-samtaler eller breve. Skilsmisserne efterlader kvinderne helt uden juridiske rettigheder.

Justitsminister Ravi Shankar Prasad sagde onsdag til pressen, at der er blevet registreret 201 tilfælde af "talaq", siden Højesteret afgjorde, at det burde være ulovligt.

»Det var forfatningsmæssigt presserende at gøre dette,« forklarede ministeren om indgrebet.

Indiens lynhurtige skilsmisser ender i højesteret efter 80 år

I Indien har man en bestemmelse om, at alle religiøse samfund må have deres egne love på området. Det har således siden 1937 været muligt for en mand at blive skilt på denne måde.

Vi får regelmæssigt henvendelser fra muslimske kvinder, der klager over, at talaq-systemet bliver misbrugt af mændene. Vi får regelmæssigt henvendelser fra muslimske kvinder, der klager over, at talaq-systemet bliver misbrugt af mændene.

I andre dele af verdens muslimske samfund har man en lignende lov gældende, blot tager det meget længere tid at blive endeligt skilt, og "talaq" skal gentages ad flere omgange. Således afgjorde en af de personer, der afgjorde sagen ved Indiens højesteret, at visse indiske mænds måde at blive skilt på i en fart, var "u-islamisk".

Aktivister har længe forsøgt at gøre talaq ulovligt, og der har været flere historier om lyn-skilsmisser, der har haft store konsekvenser for de berørte kvinder.

»Vi får regelmæssigt henvendelser fra muslimske kvinder, der klager over, at talaq-systemet bliver misbrugt af mændene. I de fleste tilfælde går handlingen ustraffet hen, fordi mændene tror, at de er beskyttet af koranen,« siger talskvinden for en muslimsk kvinderettighedsorganisation til Al Jazeera.

Ifølge aktivisterne er tusindvis af især fattige kvinder blevet efterladt uden ejendele og tag over hovedet, fordi deres mand har sagt "talaq" tre gange.

Mange muslimske kvinder har dog protesteret over udsigten til at gøre "tredobbelt talaq" ulovligt og har henvist til, at sharialovene yder tilstrækkelig beskyttelse.